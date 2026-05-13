Torna anche a Parma la Settimana della Bonifica Anbi

A Parma, si apre la 26esima edizione della Settimana della Bonifica e dell’irrigazione, che si svolge dal 16 al 24 maggio. Il tema di quest’anno è “L’Acqua coltiva la Pace”. Durante questa settimana, alcuni dei principali impianti idraulici, spesso chiamati “cattedrali dell’acqua”, saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare le strutture dedicate alla gestione delle risorse idriche.

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Con il significativo claim “L’Acqua coltiva la Pace” parte la 26esima edizione della Settimana della Bonifica e dell’irrigazione che, da sabato 16 a domenica 24 Maggio, vedrà l’apertura straordinaria al pubblico delle “cattedrali dell’acqua” (i grandi impianti idraulici destinati alla gestione e.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Anbi Lazio, storica sentenza a Frosinone: confermata la piena legittimità dei contributi ai Consorzi di BonificaArriva da Frosinone una pronuncia destinata a fare giurisprudenza in materia di fiscalità e tutela del territorio. Si parla di: Lattiero Caseario: lieve rimbalzo del Latte. Settimana della Bonifica, il Consorzio della Calabria presenta il progetto dedicato all’acqua e agli studentiUn percorso istituzionale, divulgativo e formativo per promuovere una nuova cultura dell’acqua, coinvolgendo scuole, Regione Calabria e Ufficio Scolastico regionale. È l’iniziativa promossa dal Consor ... strettoweb.com Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026: c'è la presentazione ufficialeIl Consorzio di Bonifica Volturno illustrerà il programma della manifestazione dedicata alla tutela dell’acqua e del territorio. Tema dell’edizione: L’Acqua Coltiva la Pace ... casertanews.it