Tonino 3000 riapre il ’ParcoC’

Tonino 3000 ha annunciato la riapertura del ParcoC, un luogo che ospiterà musica, concerti, spettacoli teatrali, mercatini e stand gastronomici. L’obiettivo è creare un appuntamento che favorisca l’incontro tra le persone, offrendo un spazio dedicato alla socialità. La rassegna si svolgerà nel corso di diverse giornate e mira a coinvolgere la comunità attraverso eventi di vario genere.

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Musica, concerti, teatro, mercatini e buon cibo sono gli ingredienti alla base di una rassegna alternativa che vuole rimettere al centro la socialità. Venerdì sera a Diegaro di Cesena – in via Maccanone 704 – prende il via la nuova stagione di ‘ ParcoC ’, che da diversi anni anima le notti estive del Cesenate con spettacoli dal vivo e mercatini. Quattro gli appuntamenti previsti finora per la quarta stagione, anche se non è escluso un evento speciale per il mese di settembre. Fra i protagonisti di questa stagione Denis Campitelli, Tonino3000 e gli Urgonauts. Si comincia, appunto, venerdì sera dalle 18.30 con la combo composta da Tonino3000 e i pasquaroli di Ponte Pietra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tonino 3000 riapre il ’ParcoC’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Costruì il sogno di Portoverde. Misano piange Tonino VespertinoCostruì Portoverde e se ne innamorò a tal punto da decidere di vivere qui, con la barca ormeggiata in darsena. Tonino Valente: il volto di Da Renato salutato dalla MaremmaLa bassa Maremma si è fermata per salutare GiovannAntonio Valente, conosciuto affettuosamente come Tonino, che ha lasciato questa vita all’età di 73...