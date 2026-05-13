È stata annunciata l’uscita di “The Punisher: One Last Kill”, un film che si presenta con un tono crudo e violento. La narrazione si concentra su Frank Castle, interpretato come un Marine, e sulla sua lotta contro il crimine. La trama ruota attorno a una serie di scontri e violenze, caratteristiche di questa produzione Marvel rivolta a un pubblico adulto. La pellicola è prevista in uscita nei cinema nelle prossime settimane.

Roma, 13 maggio 2026 – «Qual è il tuo scopo ora, Marine?». Una domanda che rimbomba, martellante e ossessiva, nella testa di Frank Castle. Il vigilante con il volto di Jon Bernthal nello speciale Marvel The Punisher: One Last Kill disponibile su Disney+. Tormentato dai rimorsi e dai sensi di colpa, l' ex veterano di guerra pluridecorato, divenuto antieroe e Punitore per combattere la malavita in memoria di moglie e figli uccisi dalla mafia, decide di mettere sotto chiave il suo personale arsenale, schiacciato dal dolore. Ma, mentre prova a cercare un significato che vada oltre la vendetta, ecco che si ritrova a dover di nuovo sferrare pugni e imbracciare armi spinto da una forza inaspettata che lo riporta a scendere in campo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “The Punisher: One Last Kill” è brutale e violento: il lato adulto della Marvel

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