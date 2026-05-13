Terza edizione della caccia al rifiuto per le vie di Celadina Appuntamento sabato 16 maggio

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bergamo. Per il terzo anno consecutivo, la Rete di Quartiere di Celadina organizza l’iniziativa “Cela-Ripuliamo”, una giornata dedicata alla cura del territorio e alla socialità che vedrà i residenti impegnati a ripulire le strade del quartiere. L’evento, che si terrà sabato 16 maggio a partire dalle 15, si avvale quest’anno della collaborazione di Legambiente Bergamo. L’iniziativa non è una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria “Caccia al Rifiuto” comunitaria. I partecipanti si ritroveranno allo Spazio di Quartiere “Al Civico 7” (via Curò 7) per poi suddividersi nelle zone individuate per l’intervento. L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di rifiuti possibile, trasformando un gesto di civiltà in un momento di condivisione e appartenenza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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