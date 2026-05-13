tennis bronzetti ok a parma lombardini fuori

Dopo gli internazionali d’Italia, Lucia Bronzetti ha vinto il suo match di primo turno al Wta 125 Parma Ladies Open, battendo Lisa Pigato con i punteggi di 6-4, 6-4. Nel frattempo, Lombardini è stato eliminato dalla competizione.

Archiviati gli internazionali d’Italia, Lucia Bronzetti torna alla vittoria al primo turno del Wta 125 Parma Ladies Open grazie al 6-4, 6-4 sull’altra azzurra Lisa Pigato. Un match in cui la verucchiese è stata brava e attenta nei momenti cruciali. Solo un break subito da Bronzetti, che ha annullato le altre sette opportunità che si era creata l’avversaria per strapparle il servizio. Nel primo si va on serve fino al 4-4, poi Bronzetti strappa il servizio a 15 a Pigato e vola sul 6-4. Il secondo set è più movimentato, ma la costanza di rendimento è la chiave per la tennista verucchiese, che vince un quinto gioco cruciale, tiene la successiva battuta e non si volta più indietro, replicando il 6-4 del primo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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