Fuorisalone l' installazione in Statale che trasforma la mobilità in un' esperienza sensoriale

Durante il Fuorisalone 2026, all’interno della mostra Interni Materiae, è stata presentata un’installazione presso l’università statale che mira a trasformare l’esperienza della mobilità in una sensorialità coinvolgente. L’evento vede la partecipazione di Stannah Italia, azienda nota per la produzione di montascale, che ha contribuito con la sua presenza alla mostra. La installazione si inserisce nel ricco calendario di iniziative dedicate al design e all’innovazione.

Stannah Italia, azienda specializzata nella produzione di montascale, partecipa al Fuorisalone 2026 all'interno della mostra Interni Materiae. Dal 20 al 30 aprile, si legge in una nota, l'azienda espone un'installazione nel cortile d'onore dell'università degli studi di Milano, in via Festa del.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dalle macerie dell'Ucraina al Fuorisalone: alla Statale arriva l'installazione che trasforma la guerra in architettura FuoriSalone, ecco l’installazione che trasforma la musica in presenza fisicaIn occasione della Milano Design Week 2026, il sistema di riscaldamento del tabacco Iqos e Devialet, leader internazionale nell’ingegneria acustica,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le installazioni della Milano Design Week 2026; Un'esperienza sensoriale fra food e gioco è il cuore di un'installazione al Fuorisalone 2026; Milano Design Week 2026: installazioni da non perdere al Fuorisalone; Dalle sculture sensoriali di Byredo agli oggetti nomadi di Louis Vuitton, passando dalla biblioteca secondo Jil Sander: tutti gli eventi del Fuorisalone 2026. Fuorisalone, l'installazione in Statale che trasforma la mobilità in un'esperienza sensorialeUn'installazione immersiva tra lana riciclata e scarti del legno: a Milano la tecnologia per il superamento delle barriere diventa (finalmente) un pezzo d'arredo ... milanotoday.it Fuorisalone 2026 Tortona: le installazioni imperdibili della Milano Design WeekGuida alla Tortona Design Week 2026 tra mostre, eventi e installazioni immersive: da BASE Milano a Superstudio, tutte le tappe da non perdere. cosedicasa.com Buongiorno Milano. FuoriSalone 2026 - Le meraviglie proposte da Elle Decor a Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni a Milano. (foto andrea cherchi) - facebook.com facebook Fuorisalone Milano 2026: gli eventi tra mostre, installazioni e talk x.com