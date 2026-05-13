Tempesta Electrolux la Cisl Romagna è compatta | Pronti alla mobilitazione totale per Forlì

Il Consiglio direttivo della Fim Cisl Romagna si è riunito oggi a Cesena, concentrandosi sulla crisi dello stabilimento di Forlì. La discussione si è focalizzata sulla situazione legata alla produzione Electrolux, affrontando temi come sicurezza sul lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. La Cisl Romagna ha ribadito la propria compattezza e la disponibilità a mobilitarsi in modo totale per difendere l’occupazione nello stabilimento.

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Sicurezza sul lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Ma soprattutto Electrolux. È stata la crisi dello stabilimento di Forlì a dominare il Consiglio direttivo della Fim Cisl Romagna, riunito oggi nella sede della Cisl Romagna di Cesena, tra timori per l’occupazione e richieste di una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tagli alla Electrolux, Solaro si ferma. La rabbia dei lavoratori in piazza: "Piano irricevibile, pronti alla lotta"Lavoratori in strada ieri a Solaro per protestare contro il piano di ridimensionamento di Electrolux in Italia che prevede un taglio di 1. Temi più discussi: Electrolux, Porcia l’epicentro della tempesta: via due linee. Così si rischia lo smantellamento; Electrolux shock: annuncia 1.700 esuberi, dimezza la produzione e chiude la fabbrica di Cerreto d'Esi. Sciopero nazionale di 8 ore; Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1.700 esuberi in Italia: i tagli su produzione, personale, ricerca e sviluppo. Forlì, crisi Electrolux, la Cisl Romagna: Fondi pubblici alle multinazionali senza garanzie, non lo possiamo accettareFORLI’. Il piano industriale di Electrolux, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e 1.700 esuberi, di cui 400 a Forlì, col ... corriereromagna.it Tempesta Electrolux: allarme rosso a Solaro, annunciati 1.700 tagli in Italia, da domani scioperoUna vera e propria tempesta si abbatte sulla Electrolux in Italia, facendo scattare l'allarme rosso a Solaro: 1700 posti di lavoro a rischio in tutta ... ilnotiziario.net