A Roma si è raggiunto un nuovo record al Foro Italico con 40.000 spettatori presenti, rispetto ai mille che si contavano in passato. Questo aumento è avvenuto grazie alla crescita di giovani talenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico e alla forte partecipazione degli appassionati di tennis. La manifestazione ha visto protagonisti alcuni giocatori emergenti, che hanno contribuito a rilanciare l’interesse per lo sport nel paese.

? Punti chiave Come si è passati da mille spettatori al record di 40.000?. Chi sono i prodigi che hanno salvato il tennis dagli anni bui?. Perché le critiche di Jimmy Arias su Swiatek e Kyrgios fanno discutere?. Cosa ha cambiato la gestione del torneo rispetto al disastro del 1983?.? In Breve Finale 1983 tra Arias e Higueras attirò solo mille spettatori sul campo centrale.. Jimmy Arias e Aaron Krickstein furono pilastri della scuola di Nick Bollettieri.. Krickstein raggiunse la top 10 ATP a 17 anni l'agosto 1984.. Arias commenta oggi per Tennis Channel criticando Swiatek e Kyrgios.. Oltre 40.000 spettatori hanno superato i cancelli del Foro Italico venerdì 8 maggio 2026, segnando un record storico di affluenza per gli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, record storico al Foro Italico: 40.000 spettatori nel boom

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