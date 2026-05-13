Oggi, il 13 maggio, si ricorda l’anniversario della prima apparizione a Cova da Iria, a Fatima. In questa occasione, molte persone recitano una supplica dedicata alla Madonna di Fatima, chiedendo protezione e benedizioni. La preghiera viene rivolta a Maria con l’intento di affidarle le proprie intenzioni e di pregare per il futuro dell’umanità. È una giornata di ricordo e fede per i devoti.

Nel giorno dell’anniversario della prima apparizione a Cova da Iria, a Fatima, eleviamo con fede questa Supplica per affidare alla Beata Vergine Maria le nostre intenzioni più care e il destino dell’intera umanità. Il 13 maggio è un appuntamento del cuore per milioni di fedeli. In questo giorno, in cui il Cielo si è chinato sulla terra attraverso lo sguardo di Maria ai tre pastorelli, sentiamo più forte il bisogno di rifugiarci sotto il suo manto materno. La Supplica alla Madonna di Fatima che stiamo per recitare è un atto di abbandono totale: presentiamo a Lei le ferite del mondo, le preoccupazioni per il futuro e le speranze che portiamo nel profondo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Supplica alla Madonna di Fatima da recitare oggi 13 maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Fatima Prayer: What Our Lady Asked in 1917

Notizie correlate

Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa: da recitare il 27 di ogni meseLa supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue...

Temi più discussi: Talsano, la devozione alla Madonna di Fatima; L’Unitalsi di Lamezia Terme apre le celebrazioni in onore della Madonna di Fatima; Fatima e il grido della pace: perché il messaggio del 1917 parla al mondo di oggi; Mese di Maggio: la comunità incontra Maria tra appuntamenti civili e momenti di preghiera.

Supplica alla Madonna di Fatima da recitare oggi 13 maggioRecitiamo la Supplica alla Madonna di Fatima oggi, 13 maggio. Unisciti alla preghiera per chiedere una grazia e invocare la pace nel mondo. lalucedimaria.it

Madonna di Fatima: la storia e perché si festeggia il 13 maggioIl 13 maggio la Chiesa cattolica celebra la memoria (facoltativa) della Beata Vergine Maria di Fatima. La data non ricorda una santa nel senso classico, ma un titolo mariano: quello legato agli ... curiosandosimpara.com