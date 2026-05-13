Summer Fest di Avellino ex assessore e dirigente a processo per falso | i tre consiglieri che denunciarono le irregolarità chiamati a testimoniare
Nell'estate del 2023, ad Avellino, si è tenuto un concerto con la partecipazione di Achille Lauro e Tananai. Contestualmente, è iniziato un procedimento giudiziario che riguarda l'ex assessore e un dirigente del Comune, accusati di falso. Tre consiglieri comunali coinvolti nelle irregolarità sono stati chiamati a testimoniare nel corso del processo. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.
AVELLINO — Nell'estate del 2023, ad Avellino, si tenne un concerto. Sul palco salirono Achille Lauro e Tananai. L'evento si chiamava Summer Fest. Poco più di un anno dopo, alcune delle persone che avevano lavorato per organizzarlo si sono ritrovate imputate in un procedimento penale.L'accusa è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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