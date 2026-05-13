Summer Fest di Avellino ex assessore e dirigente a processo per falso | i tre consiglieri che denunciarono le irregolarità chiamati a testimoniare

Nell'estate del 2023, ad Avellino, si è tenuto un concerto con la partecipazione di Achille Lauro e Tananai. Contestualmente, è iniziato un procedimento giudiziario che riguarda l'ex assessore e un dirigente del Comune, accusati di falso. Tre consiglieri comunali coinvolti nelle irregolarità sono stati chiamati a testimoniare nel corso del processo. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

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AVELLINO — Nell'estate del 2023, ad Avellino, si tenne un concerto. Sul palco salirono Achille Lauro e Tananai. L'evento si chiamava Summer Fest. Poco più di un anno dopo, alcune delle persone che avevano lavorato per organizzarlo si sono ritrovate imputate in un procedimento penale.L'accusa è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Avellino verso le amministrative, Nargi: "Abbiamo il dovere di farlo, siamo chiamati tutti alla responsabilità"Elezioni comunali, centrodestra diviso: due candidati sindaci e venti giorni alla chiusura delle liste. Roma Summer Fest: edizione 2026Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone La... Temi più discussi: Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estate; Svelato il programma della undicesima edizione del Lugo Summer Show; Dexibell Tribute Summer Fest 2026: tre concerti a Decimomannu dedicati a Mina, Fabrizio De André e Ligabue; Giorgio Panariello al Mirano Summer Festival 2026. r/napoli - reddit.com reddit Summer Fest, Preziosi, Giordano e Iandolo nella lista testi della Procura di AvellinoAVELLINO- Nella lista testi della Procura della Repubblica di Avellino per il processo demonimato Summer Fest ci sono anche i tre ex consiglieri comunali che avevano denunciato anomalie nella gestio ... irpinianews.it Summer Fest di Avellino con il botto: sul palco Tananai e Achille LauroNel nome spesso c'è un destino o un proposito. Quel Festival nella versione 2023 in luogo del vecchio Fest, in realtà non nasconde una necessità di essere didascalici o di evitare facili assonanze ... ilmattino.it