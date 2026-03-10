Sempre più studenti italiani scelgono di studiare all’estero, cercando un percorso universitario più pratico e orientato al contatto con le aziende. Oltre l’80% di loro riceve un’offerta di lavoro prima di laurearsi, evidenziando un’interesse crescente per le opportunità internazionali e per un inserimento più rapido nel mercato del lavoro. La tendenza riguarda diverse destinazioni europee e extra europee.

Sempre più studenti italiani guardano all’estero per costruire il proprio percorso universitario, attratti da modelli formativi più orientati all’esperienza pratica, al contatto diretto con le aziende e a un inserimento più rapido nel mondo del lavoro. È uno dei segnali emersi durante la Fiera Universitaria Internazionale organizzata da Valdo Academics, che si è svolta sabato al campus torinese della ESCP Business School e che ha visto la partecipazione di 400 studenti da oltre 30 Licei e scuole internazionali che hanno incontrato 49 Atenei provenienti da 12 Paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Svizzera, e Svezia. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Studiare all’estero per lavorare subito: oltre l’80% degli studenti riceve un’offerta prima della laurea

