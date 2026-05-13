Storia di Take My Breath Away la canzone di Top Gun che deve tutto al meccanico che ha resuscitato la Ferrari di Moroder
La canzone Take My Breath Away, famosa colonna sonora del film Top Gun, ha una storia legata a un episodio particolare. La traccia, interpretata da Terri Nunn dei Berlin, ha avuto un ruolo centrale nel successo del film e si distingue per il suo ritmo lento e romantico. Recentemente si è parlato di un episodio che coinvolge un meccanico, che avrebbe contribuito a ripristinare una Ferrari collegata alla produzione del brano di Moroder.
Se c'è un rallenty musicale che ha conquistato anche il cinema, è quello in Take My Breath Away, un inno romantico in cui Terri Nunn, cantante del gruppo Berlin, cantava: "Watching in slow motion as you turn around and say.". Parole che si intrecceranno per sempre nella nostra memoria con alcune immagini di Top Gun di Tony Scott (1986), in quella che fu senza dubbio una di quelle sinergie capaci di segnare lo zeitgeist di un'epoca. In qualche strano modo, aveva senso fondere il synth-pop new wave dei Berlin, forse la più europea di tutte le band formatesi in California in quegli anni, con l'immaginario militare maschile e giovanile di un blockbuster definito in più di un'occasione come la più costosa campagna di reclutamento al mondo.🔗 Leggi su Gqitalia.it
Berlin – Take My Breath Away (Live Concert Version)
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