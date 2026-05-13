Storia di Take My Breath Away la canzone di Top Gun che deve tutto al meccanico che ha resuscitato la Ferrari di Moroder

La canzone Take My Breath Away, famosa colonna sonora del film Top Gun, ha una storia legata a un episodio particolare. La traccia, interpretata da Terri Nunn dei Berlin, ha avuto un ruolo centrale nel successo del film e si distingue per il suo ritmo lento e romantico. Recentemente si è parlato di un episodio che coinvolge un meccanico, che avrebbe contribuito a ripristinare una Ferrari collegata alla produzione del brano di Moroder.

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