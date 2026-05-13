Storace | un medico bravo per Giannini l' odio non è la cura
Un commento di Storace ha suscitato discussioni, in cui si afferma che Giannini, noto editorialista di Repubblica, sarebbe molto fazioso. Secondo l'ex politico, sarebbe necessario un medico competente in grado di capire le problematiche psicologiche di Giannini. La frase suggerisce che l'odio non rappresenta una soluzione e che un intervento professionale qualificato potrebbe essere più appropriato.
Ci vuole uno bravo. Uno che sappia interrogare la psiche di Massimo Giannini, l'editorialista di Repubblica più fazioso del reame. Chiamate il dottore, l'infermiere, la neuro. Perché qualche dubbio ce l'aveva già messo con la sua sparata televisiva in tema di disabili, una specie di che campano a fare se stanno in quelle condizioni. Mala notizia di un libro che battezza come sciamana Giorgia Meloni distrugge qualunque ipotesi terapeutica che non sia stata sottoposta ad un attento lavoro di ricerca. Ormai è un virus che lo possiede. Il bello è che nel presentare la sua operetta sul quotidiano che pubblica i suoi pregiati scritti comincia così, in prima pagina: «L'ho sempre apprezzata perla tenacia».🔗 Leggi su Iltempo.it
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Vi faccio una domanda: chi è un bravo papà, quello che «aiuta» la mamma, quello che gioca, che educa o che si prende cura?Questo articolo sull'essere un bravo papà è pubblicato su Junior, l'allegato al numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 7 aprile 2026.
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