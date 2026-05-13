Storace | un medico bravo per Giannini l' odio non è la cura

Un commento di Storace ha suscitato discussioni, in cui si afferma che Giannini, noto editorialista di Repubblica, sarebbe molto fazioso. Secondo l'ex politico, sarebbe necessario un medico competente in grado di capire le problematiche psicologiche di Giannini. La frase suggerisce che l'odio non rappresenta una soluzione e che un intervento professionale qualificato potrebbe essere più appropriato.

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