Step by Step: Natura, Storia e Lingue in Cammino. Una rassegna "Slower Happier" tra le colline e i borghi veronesi. Tre lunedì mattina per rigenerarsi, camminare e nutrire la mente. Step by Step non è solo un ciclo di escursioni, ma un’esperienza di Language Hiking: cammineremo accompagnati da.🔗 Leggi su Veronasera.it

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