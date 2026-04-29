Jonathan Klinsmann ha iniziato il suo percorso di recupero dopo aver subito un intervento di stabilizzazione per una frattura alla prima vertebra cervicale. L’operazione è stata eseguita una settimana fa presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital in Germania. Ora si trova nella fase di riabilitazione, con aggiornamenti che indicano un progresso graduale nel suo stato di salute.

Jonathan Klinsmann ha cominciato il suo percorso di recupero dopo l’intervento di stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale a cui si è sottoposto una settimana fa nella clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital in Germania. "Step by step" ha scritto lo stesso portiere in un post sul suo profilo Instagram. Un passo alla volta per tornare in campo, per tornare a Cesena, dove tutti lo aspettano e vogliono rivederlo tra i pali della porta bianconera, tanto è che nell’ultima gara al Manuzzi la squadra nel pre partita è scesa in campo con la sua maglia, la Curva Mare gli ha dedicato uno striscione. I tempi saranno lunghi, ma Klinsmann ha una gran forza e non ha mai smesso di farlo sapere ai suoi compagni di squadra seguendo ogni loro momento e sentendoli costantemente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Klinsmann ha iniziato il recupero: "Step by step"

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