Stati Generali della Comunicazione | strategie digitali

Stefano Bernacci, responsabile di Confartigianato Cesena, ha partecipato all’evento per condividere le strategie digitali adottate dalle imprese. La sua presenza è stata motivata dalla crescente importanza della comunicazione online nel settore artigianale. Durante l’incontro, ha illustrato alcune iniziative concrete messe in atto per migliorare la visibilità delle piccole aziende. La discussione si è concentrata sulle nuove tendenze del marketing digitale e sull’uso dei social media.

Domani a Roma, Stefano Bernacci, segretario di Confartigianato Cesena e direttore organizzazione marketing e comunicazione di Confartigianato Imprese nazionale, chiuderà la quarta edizione degli Stati Generali della Comunicazione. L'evento, che si terrà dalle 10 all'Auditorium Manlio Germozzi, riunirà funzionari e addetti alla comunicazione delle Confartigianato territoriali, tra cui i rappresentanti cesenati. Al centro del dibattito, il tema Marketing associativo e strumenti digitali per crescere, con un sui progetti di marketing digitale a supporto dello sviluppo associativo. Bernacci sottolinea l'importanza strategica di questi Stati Generali per rafforzare il sistema Confartigianato.