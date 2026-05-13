Stanze come mondi | a Verbania la grande mostra dedicata all' architetto Alessandro Mendini
A Verbania apre al pubblico una mostra dedicata a Alessandro Mendini, architetto e designer nato nel 1931 e scomparso nel 2019. L'esposizione, che si inaugura sabato 16 maggio, presenta una vasta selezione di opere e progetti dell'artista, considerato uno dei protagonisti del design e dell'architettura del Novecento. La rassegna si svolge in più spazi della città e rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.
Prende il via sabato 16 maggio la mostra che la città di Verbania dedica ad Alessandro Mendini (Milano, 1931-2019), uno dei più geniali interpreti del design e dell'architettura del Novecento, e un intellettuale a tutto tondo che ha saputo rivoluzionare l'atto della progettazione, introducendo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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La mostra Alessandro Mendini. Cose, stanze come mondi si terrà a Villa Giulia a Verbania dal 16 maggio al 27 settembre 2026. Saranno esposte 130 opere del designer, artista di fama internazionale fortemente legato ai territori del VCO. Orari e costi qui: htt facebook
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