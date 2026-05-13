Stanze come mondi | a Verbania la grande mostra dedicata all' architetto Alessandro Mendini

A Verbania apre al pubblico una mostra dedicata a Alessandro Mendini, architetto e designer nato nel 1931 e scomparso nel 2019. L'esposizione, che si inaugura sabato 16 maggio, presenta una vasta selezione di opere e progetti dell'artista, considerato uno dei protagonisti del design e dell'architettura del Novecento. La rassegna si svolge in più spazi della città e rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

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Prende il via sabato 16 maggio la mostra che la città di Verbania dedica ad Alessandro Mendini (Milano, 1931-2019), uno dei più geniali interpreti del design e dell'architettura del Novecento, e un intellettuale a tutto tondo che ha saputo rivoluzionare l'atto della progettazione, introducendo.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Verbania un omaggio all'architetto Gilberto OnetoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) “Lago di paesaggi –... La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19... Temi più discussi: Alessandro Mendini. Cose. Stanze come mondi; Verbania: Alessandro Mendini. Cose. Stanze come mondi - Mostra Arte contemporanea, Design in Piemonte; Verbania celebra il designer Mendini: a Villa Giulia stanze di design e meraviglia; Verbania celebra il designer Mendini: a Villa Giulia stanze di design e meraviglia. Alessandro Mendini. Cose. Stanze come mondiA Villa Giulia di Verbania una grande antologica dedicata ad Alessandro Mendini con 130 opere tra design, architettura e visioni. itinerarinellarte.it Alessandro Mendini a Villa Giulia, VerbaniaScopri le mostre da vedere a maggio 2026 tra fotografia, architettura, moda e arte contemporanea a Milano, Roma, Bologna, Londra, New York ... living.corriere.it