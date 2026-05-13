Stadio Francioni via all' efficientamento energetico
Al via i lavori di efficientamento energetico allo stadio Francioni, che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici, nuovi impianti e infissi aggiornati. Gli interventi si svolgono mantenendo integra la storicità del monumento di fondazione, senza alterare le sue caratteristiche architettoniche. La ristrutturazione mira a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, senza modificare l’aspetto esterno e le sue peculiarità storiche.
Pannelli fotovoltaici, nuovi impianti, nuovi infissi. Tutto nel rispetto della storicità del monumento di fondazione. Il Comune di Latina dà il via all’efficientamento energetico dello stadio Francioni, il principale campo di calcio del capoluogo pontino, dove gioca le partite ufficiali la.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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