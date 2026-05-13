Sport in tv oggi mercoledì 13 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 13 maggio, il palinsesto sportivo propone numerosi appuntamenti in televisione e streaming. Tra gli eventi principali ci sono i quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con il match tra Darderi e Jodar che si svolgerà nel corso della giornata. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta sui canali dedicati e sulle piattaforme online autorizzate.

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