I carabinieri hanno intensificato le operazioni contro lo spaccio di droga, effettuando controlli nella zona di Montegranaro. Durante un intervento, hanno denunciato un uomo di 26 anni, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine. L’operazione fa parte di un’azione più ampia volta a contrastare le attività illecite nella zona.

Continua l’offensiva contro lo spaccio di droghe da parte dei carabinieri. A Montegranaro, i militari dell’Arma del posto hanno denunciato un marocchino di 26 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, senza passaporto, è risultato inottemperante a un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Montegranaro per due anni. Il 26enne è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, suddivisi in 10 dosi pronte per la vendita. A Montefortino, i carabinieri di Amandola hanno rinvenuto nei pressi di un bidone dei rifiuti un sacchetto di plastica con dentro 23 grammi di hashish. Si indaga per capire chi possa aver occultato la droga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, i controlli dei carabinieri

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Video CC I controlli dei Carabinieri a Termini

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