Spaccia hashish all' Esquilino | in casa una pistola e 44 proiettili

Un giovane di 19 anni è stato arrestato all'Esquilino dai carabinieri mentre vendeva hashish a un acquirente straniero. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati una pistola e 44 proiettili. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato. La sostanza stupefacente e le armi sono state sequestrate. La polizia ha confermato che il giovane è stato condotto in caserma.

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Arrestato per spaccio nascondeva in casa una pistola. Siamo all'Esquilino dove i carabinieri hanno arrestato un 19enne romano, sorpreso in flagranza mentre cedeva una dose di hashish a un acquirente straniero. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito ai militari di.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spaccia hashish all'automobilista: a casa un bilancino e due cartecceProsegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dai carabinieri della Compagnia di Abano. In casa 190 chili di hashish, una pistola e oltre 80mila euro in contanti: 20enne arrestato a TreviglioLa mattina del 23 aprile scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di... Temi più discussi: Un laboratorio all'Infernetto per stoccare hashish e cocaina, sequestrati 1,5 quintali di droga; Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish; L’hashish tra i pacchi di caffè e le tisane: il delivery della droga finisce all’Eur; Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga. Spaccia hashish vicino all'asilo: 19enne bloccato mentre incontra un clienteMONSELICE (PADOVA) - I carabinieri della città della Rocca hanno denunciato un 19enne tunisino senza fissa dimora, già noto per reati legati agli stupefacenti. Sospettato di essere ancora attivo nello ... ilgazzettino.it Spaccia a 15 anni, il blitz dei carabinieri mentre il giovane vende la droga: denunciatoI carabinieri del capoluogo altoatesino hanno fermato il giovane durante un servizio di contrasto per reati legati al spaccio di stupefacenti. Il 15enne si trovava in via Lido dove un uomo di 32 anni ... ilgazzettino.it