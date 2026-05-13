Sorpresi dagli agenti a rubare e danneggiare biciclette | scattano denunce e Daspo urbano

Quattro giovani tra i 22 e i 25 anni sono stati denunciati dalla polizia di Ancona per aver danneggiato e rubato biciclette. Durante un controllo, gli agenti li hanno sorpresi sul fatto e hanno emesso nei loro confronti quattro provvedimenti di Daspo urbano. I ragazzi sono stati identificati come responsabili di reati contro il patrimonio e sono stati formalmente segnalati alle autorità competenti.

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