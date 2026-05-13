Soccorso alpino | 2.792 missioni salvavita tra le vette dell’Alto Adige
Il soccorso alpino dell’Alto Adige ha effettuato 2.792 interventi di salvataggio tra le montagne della regione. Tra queste operazioni, sono stati soccorsi numerosi turisti stranieri. A Bolzano, è stata introdotta una tecnologia innovativa che rende unica in Italia la piazzola di atterraggio per elicotteri. Questi dati mostrano l’attività svolta e le novità tecnologiche presenti nelle operazioni di emergenza in montagna.
? Punti chiave Quanti turisti stranieri sono stati salvati dalle vette altoatesine?. Quale nuova tecnologia rende la piazzola di Bolzano unica in Italia?. Come influisce il nuovo Airbus H145 sulla velocità dei soccorsi?. Chi guiderà l'organizzazione dopo il recente cambio di presidenza?.? In Breve Pelikan 1 ha effettuato 1.066 missioni con 39.191 minuti di volo.. Pelikan 2 ha registrato 41.386 minuti di volo per 1.011 interventi.. 775 utenti assistiti provenivano dall'estero durante l'anno operativo.. Ivo Bonamico resta presidente mentre Thomas Hellrigl diventa nuovo vicepresidente.. Nel 2025, l’elisoccorso Heli – Elisoccorso Alto Adige Odv ha registrato complessivi 2.🔗 Leggi su Ameve.eu
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