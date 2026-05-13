Soccorso alpino | 2.792 missioni salvavita tra le vette dell’Alto Adige

Il soccorso alpino dell’Alto Adige ha effettuato 2.792 interventi di salvataggio tra le montagne della regione. Tra queste operazioni, sono stati soccorsi numerosi turisti stranieri. A Bolzano, è stata introdotta una tecnologia innovativa che rende unica in Italia la piazzola di atterraggio per elicotteri. Questi dati mostrano l’attività svolta e le novità tecnologiche presenti nelle operazioni di emergenza in montagna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui