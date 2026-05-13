Snam | utile trimestrale a 292 milioni i ricavi però crescono del 3%

Nel primo trimestre, la società ha registrato un utile netto di 292 milioni di euro, in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 3%, raggiungendo una cifra superiore rispetto alla precedente analisi trimestrale. Tuttavia, si evidenzia un calo del 40% dell’utile netto, nonostante l’incremento dei ricavi. Si sta analizzando anche l’effetto del deflatore sulla crescita reale del margine rettificato.

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? Domande chiave Perché l'utile netto è crollato del 40% nonostante i ricavi crescano?. Come influisce il deflatore sulla reale crescita del margine rettificato?. Quali rischi comporta il piano di investimenti da 2,8 miliardi?. Come influirà l'indebitamento da 19 miliardi sugli obiettivi di fine anno?.? In Breve Utile netto rettificato sale al 1,6% raggiungendo 375 milioni di euro.. Margine operativo lordo cresce dell'1,8% attestandosi a 775 milioni di euro.. Piano investimenti annuale previsto per un totale di 2,8 miliardi di euro.. Obiettivo utile netto annuo fissato a 1,45 miliardi di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Snam: utile trimestrale a 292 milioni, i ricavi però crescono del 3% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate FS, conti in regola. Crescono i ricavi e torna l’utileIl 2025 ha segnato un punto di svolta per Ferrovie dello Stato Italiane, che ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 30 milioni di euro,... MPS, utile trimestrale a 521 milioni: la banca segue il piano strategico? Domande chiave Perché l'utile attuale è inferiore ai dati pro-forma dell'anno scorso? Come influisce l'integrazione di Mediobanca sui nuovi... Temi più discussi: Snam trimestrale: ricavi su, stoccaggi verso il 90%; Snam, ricavi in aumento a un miliardo (+3%) e utile in calo: confermati gli obiettivi per il 2026; Snam: gli investimenti nel GNL sono sotto la lente degli analisti in vista della trimestrale; Snam, utile adj trim1 sopra consensus, confermata guidance 2026. Aspettando #Snam : #Recordati azioni +2% ricavi I trim +4,9% utile netto +22,4% a 153,1mln #INWIT ricavi -0,8% su base annua, EBITDA -2,2% #hera in rialzo non so se per la trimestrale #Avio in rialzo Ricavi netti i+19% Ebitda +29,9% youtu.be/OinDA8KGnt x.com Snam chiude il trimestre con un utile in calo a 292 milioniSnam chiude il primo trimestre con un utile netto in calo del 40% a 292 miliardi, contro i 491 milioni dell'analogo periodo precedente. (ANSA) ... ansa.it Snam, primo trimestre in crescita. Arriva la promozione di S&PI ricavi sfiorano il miliardo di euro (+8,8%), salgono anche ebitda e utile netto, rispettivamente a 775 e 375 milioni di euro. Per l’agenzia di rating l’outlook passa da stabile a positivo. Livello d ... milanofinanza.it