FS conti in regola Crescono i ricavi e torna l’utile

Nel 2025, Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato un utile netto di 30 milioni di euro, un risultato che rappresenta una svolta rispetto alla perdita di 208 milioni di euro del 2024. I ricavi sono aumentati rispetto all'anno precedente e la situazione finanziaria dell’azienda si è stabilizzata, con i conti in regola. La società ha quindi concluso l'esercizio con un trend di miglioramento rispetto all’anno precedente.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per Ferrovie dello Stato Italiane, che ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 30 milioni di euro, invertendo il trend negativo del 2024 (chiuso a -208 milioni). I ricavi operativi hanno raggiunto la cifra record di 17,3 miliardi di euro (+4%), trainati dalla solidità di tutti i settori di business. L’EBITDA è cresciuto del 6%, attestandosi a 2,4 miliardi di euro, mentre l’EBIT ha toccato i 350 milioni di euro (+2%). "Il 2025 segna un passaggio significativo nel percorso di crescita del Gruppo – ha sottolineato Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del Gruppo FS Italiane – con oltre 18 miliardi di euro di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto, ricavi operativi saliti a 17,3 miliardi di euro, in crescita, e un utile netto tornato positivo a 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - FS, conti in regola. Crescono i ricavi e torna l’utile Notizie correlate Gruppo FS: conti tornano in utile. Ricavi record e investimenti oltre 18 miliardiIl Gruppo FS Italiane ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 30 milioni di euro, rispetto alla perdita archiviata l’anno precedente, con... Leggi anche: Il Gruppo FS torna all’utile: record di ricavi e investimenti. L’AD Donnaruma: “Il 2025 segna un passaggio significativo nel nostro percorso di crescita”