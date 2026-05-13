Snam | risultati 1° trimestre 2026 in linea con le attese
Snam ha comunicato oggi i risultati consolidati del primo trimestre 2026, che risultano in linea con le previsioni annue. I dati mostrano un andamento positivo rispetto alle stime fornite in precedenza. La società ha reso noti i numeri relativi alla performance finanziaria e operativa del primo trimestre, senza evidenziare variazioni significative rispetto alle aspettative. Nessuna comunicazione è stata fatta riguardo a eventi straordinari o variazioni di rilievo.
Snam ha annunciato oggi i risultati consolidati del primo trimestre 2026, che appaiono complessivamente positivi ed in linea con la guidance annuale. I numeri del 1° trimestre. I ricavi totali si sono attestati a 999 milioni di euro, in crescita del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2025 (+8,8% escludendo l’effetto one-off legato al deflatore rilevato nel primo trimestre 2025). L’ EBITDA è salito a 775 milioni (+1,8%; +9,3% al netto dell’effetto one-off), mentre l’ utile netto adjusted si è fissato a 375 milioni, in calo del 7,6% rispetto ai 406 milioni del primo trimestre 2025, ma in aumento dell’1,6% escludendo il citato effetto non ricorrente.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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