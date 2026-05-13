Snam | risultati 1° trimestre 2026 in linea con le attese

Snam ha comunicato oggi i risultati consolidati del primo trimestre 2026, che risultano in linea con le previsioni annue. I dati mostrano un andamento positivo rispetto alle stime fornite in precedenza. La società ha reso noti i numeri relativi alla performance finanziaria e operativa del primo trimestre, senza evidenziare variazioni significative rispetto alle aspettative. Nessuna comunicazione è stata fatta riguardo a eventi straordinari o variazioni di rilievo.

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