Sky acquisisce i diritti della 38esima America' s Cup dalla Sardegna alla finale di Napoli

Sky ha acquistato i diritti di trasmissione per la 38esima America's Cup, che si svolgerà tra il 2026 e il 2027. La copertura televisiva comprenderà tutte le regate, dalle fasi preliminari in Sardegna fino alla finale che si terrà a Napoli. Le gare saranno trasmesse in diretta sia su Sky che sulla piattaforma streaming NOW.

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Sky trasmetterà l’America’s Cup 2026-2027: tutte le regate in diretta su Sky e NOW, dalle preliminari in Sardegna alla finale di Napoli. Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. In attesa del via alla “Road to Naples” nel 2027, con la prima regata preliminare in programma nelle acque della Sardegna dal 21 al 24 maggio 2026, su Sky e in streaming su NOW sarà così possibile seguire tutti gli eventi: dalle future Regate Preliminari alla Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series, fino alla Louis Vuitton 38ª America's Cup Match che si svolgerà per la prima volta in Italia, dal 10 luglio 2027, con Napoli che si prepara ad accogliere il mondo della vela sulle sue splendide coste.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky acquisisce i diritti della 38esima America's Cup, dalla Sardegna alla finale di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Unicredit sostiene la 38esima Louis Vuitton America’s CupDopo il successo della 37esima edizione a Barcellona nel 2024, Unicredit supporterà anche la 38esima edizione della Louis Vuitton America’s Cup a... Vela America’s Cup 2027 a Napoli, Rai ottiene i diritti TV esclusivi in chiaroLa Rai trasmetterà in esclusiva in chiaro la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, Youth e Women’s America’s Cup fino alla finale di Napoli 2027. Temi più discussi: La squadra Sky Sport per l'Europeo di Parigi; Diritti Serie A: Sky ha richiesto 1,9 miliardi di euro di risarcimento a DAZN e TIM; Angelini Pharma acquisisce Catalyst per 4,1 miliardi di dollari; La Svizzera per l'Europeo di Parigi. Angelini Pharma acquisisce l’americana Catalyst per 4,1 miliardi di dollari (è la seconda acquisizione simile Italia-USA nel pharma: settimana scorsa Chiesi ha fatto un’offerta per KalVista da 1,9 miliardi) - reddit.com reddit Draghi bis. Che il fallimento sia con voi. x.com Sky acquisisce i diritti della 38esima America's Cup, dalla Sardegna alla finale di NapoliSky trasmetterà l'America's Cup 2026-2027: tutte le regate in diretta su Sky e NOW, dalle preliminari in Sardegna alla finale... » Leggi i dettagli ... digital-news.it Sky, acquisiti i diritti per trasmettere l’NBA: raggiunto un accordo pluriennale per il grande basket americanoSky, ottenuti i diritti per la trasmissione dell’NBA: stipulato un accordo pluriennale per portare il grande basket americano in Italia Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l’NBA in Italia: è ... affaritaliani.it