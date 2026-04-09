Nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti legate al cosiddetto Sistema Sorrento, uno degli indagati ha annunciato la volontà di patteggiare e di versare un risarcimento di 150 mila euro. Si tratta di un passo che potrebbe accelerare il procedimento giudiziario. L’indagato, noto come Lello il Sensitivo, ha dichiarato di voler tornare in libertà nel più breve tempo possibile attraverso questa soluzione.

C’è un punto importante nell’inchiesta sulle mazzette del ‘Sistema Sorrento’. Il galoppino dell’ex sindaco Massimo Coppola, Raffaele Guida detto ‘ Lello il Sensitivo ’, che si presentava agli imprenditori del ‘Sistema’ millantando la carica di vice sindaco, e li incontrava per mediare e spicciare le consegne di denaro, vuole patteggiare e risarcire i danni. E la cifra che propone alla Procura di Torre Annunziata e al Comune di Sorrento, che nei giorni scorsi con delibera commissariale ha deciso di costituirsi parte civile, non lascia indifferente chi la legge. Si tratta infatti di 12.000 euro per ognuno dei 13 capi di imputazione di corruzione e turbativa d’asta contestati al momento dell’arresto dell’estate scorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, Lello il Sensitivo vuole patteggiare e risarcire: “Offro 150mila euro per tornare libero al più presto”

Sistema Sorrento, l’ex sindaco Coppola vuole patteggiare. Il nodo dei due processi, in attesa del parere del pmIl 20 febbraio era prevista la prima udienza del processo con rito immediato al primo filone del ‘Sistema Sorrento’.

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