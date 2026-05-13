Sistema fragile La svolta parta dalla sanità

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla posizione dei medici di famiglia nel sistema sanitario continua a suscitare attenzione, con discussioni che si concentrano sulla possibilità di trasformarli in dipendenti o di mantenerli come professionisti convenzionati. La questione è centrale nel contesto di un sistema sanitario considerato fragile, ma non rappresenta l’unico punto di discussione. La questione rimane aperta, mentre si valutano diverse opzioni per riformare il settore.

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Nava*?è un dibattito che sta occupando la scena: i medici di famiglia devono diventare dipendenti o restare convenzionati? È una domanda legittima, ma non è quella decisiva. Perché mentre discutiamo di forme, il sistema mostra una fragilità più profonda: la medicina territoriale fatica sempre più a svolgere la sua funzione essenziale, che è prendersi cura delle persone nel tempo. Oggi il tempo della cura si è ridotto e quello della burocrazia si è allargato. Il medico di famiglia rischia di diventare un punto di passaggio amministrativo. E quando questo accade non si impoverisce solo una professione: si indebolisce un pezzo di fiducia pubblica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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