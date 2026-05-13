Sistema Campione | prescritti i reati di false comunicazioni sociali per 13 imputati
Il tribunale di Agrigento ha stabilito la prescrizione per due reati di false comunicazioni sociali, riguardanti 13 imputati coinvolti nella maxi inchiesta Waterloo. Questa indagine si concentrava su una presunta rete di corruzione gestita dall'ex presidente di una società idrica locale. La decisione riguarda i reati contestati e riguarda un procedimento avviato diversi anni fa.
Il tribunale di Agrigento ha dichiarato la prescrizione per due reati di false comunicazioni sociali contestati a 13 imputati della maxi inchiesta Waterloo sulla presunta rete di corruttele orchestrata dall'ex presidente di Girgenti Acque, Marco Campione.La rete affaristica di Marco Campione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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