Il Masters 1000 di Roma si avvicina ai quarti di finale, con un match molto atteso tra due giocatori di alto livello. La partita tra Sinner e Rublev si svolgerà nei prossimi giorni, e sarà possibile seguirla sia in streaming che in televisione in chiaro. L’orario e la data dell’incontro sono stati specificati, mentre l’atmosfera tra gli appassionati si fa sempre più calda in vista di questa sfida.

L’atmosfera del Masters 1000 di Roma si fa incandescente e l’attesa per il match Sinner vs Rublev cresce di ora in ora. Jannik Sinner torna sul Campo Centrale del Foro Italico per un quarto di finale che vale un posto in semifinale, un appuntamento che gli appassionati di tennis e gli spettatori televisivi non vogliono assolutamente perdere. Il percorso dell’azzurro è stato finora impeccabile, mentre Rublev arriva al confronto dopo una serie di battaglie che hanno messo in luce la sua solidità. E con un precedente che sorride all’italiano, la sfida promette scintille. Ma quando si gioca Sinner vs Rublev? Dove sarà possibile seguirla in streaming e in chiaro? E quali sono i numeri che raccontano il loro confronto? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner vs Rublev: dove vedere il match in streaming e in chiaro, orario e data dei quarti a Roma

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