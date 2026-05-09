Oggi, sabato 9 maggio, si gioca il secondo turno del singolare maschile all’ATP Masters 1000 di Roma 2026. L’incontro tra Jannik Sinner, numero uno del torneo e del ranking mondiale, e Sebastian Ofner sarà trasmesso in chiaro su TV8. L’azzurro, alla sua prima partita nel torneo, affronterà l’austriaco in una sfida che si svolgerà sulla terra battuta capitolina.

Si chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che affronterà l’ austriaco Sebastian Ofner. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-OFNER DALLE 19.00 L’incontro sarà il quarto previsto sul Campo Centrale, con il programma che si aprirà alle ore 11.00, ma in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 19.00: si tratta della prima sfida tra i due sul circuito maggiore, ma a livello Challenger c’è un precedente, in finale ad Ortisei nel 2019, vinto da Sinner. Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Ofner si vedrà su TV8 oggi in chiaro? ATP Roma 2026: orario, canali, streaming

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