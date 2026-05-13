Jannik Sinner si prepara a sfidare il russo in un match che potrebbe portarlo a raggiungere un nuovo record. Dopo aver superato il tennista italiano nel derby, il numero uno del mondo si appresta ad affrontare il prossimo avversario, consolidando così la sua posizione in classifica e avvicinandosi a traguardi importanti nella stagione. La partita si inserisce in un percorso che ha visto il tennista italiano conquistare numerosi successi nelle ultime settimane.

Il numero uno del mondo, dopo aver battuto Pellegrino nel derby, affronterà il russo per conquistare la vittoria numero 32 consecutiva nei Masters 1000 Nessun problema per Jannik Sinner nel derby numero 19 della sua carriera a livello di Atp: la vittoria con Pellegrino (6-2 6-3) è arrivata senza tanti problemi, a conferma che per ora nessun rivale italiano è in grado di batterlo. Nei quarti degli Internazionali d'Italia adesso c'è il russo, uscito dalla Top 10 ma sempre un avversario temibile. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Rublev in programma giovedì 14 maggio alle ore 15. La resistenza di Pellegrino, nonostante abbia ottenuto il miglior risultato della sua carriera con gli ottavi agli Internazionali, è durata poco più di un'ora.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Rublev, il pronostico: Jannik a un passo dall'ennesimo record

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