Simone Inzaghi spiritato sul gol annullato all'Hilal che vale il titolo | poi si lamenta di tutto
Durante la partita, le immagini hanno mostrato l'allenatore con un'espressione di sorpresa e disagio dopo che l'arbitro ha annullato un gol decisivo per la vittoria finale dell'Al Hilal in una competizione saudita. Inzaghi ha poi espresso diverse critiche riguardo alle decisioni arbitrali, manifestando chiaramente il suo disappunto. La scena si è svolta nel momento in cui si giocava il finale della partita, con la tensione alle stelle.
Le telecamere hanno mostrato un Simone Inzaghi con gli occhi fuori dalle orbite quando all'Al Hilal è stato annullato il gol che poteva valere il titolo saudita. Poi in conferenza il tecnico piacentino si è lamentato di parecchie cose che avrebbero danneggiato la sua squadra nei confronti dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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