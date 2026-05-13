Simone Inzaghi spiritato sul gol annullato all'Hilal che vale il titolo | poi si lamenta di tutto

Durante la partita, le immagini hanno mostrato l'allenatore con un'espressione di sorpresa e disagio dopo che l'arbitro ha annullato un gol decisivo per la vittoria finale dell'Al Hilal in una competizione saudita. Inzaghi ha poi espresso diverse critiche riguardo alle decisioni arbitrali, manifestando chiaramente il suo disappunto. La scena si è svolta nel momento in cui si giocava il finale della partita, con la tensione alle stelle.

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