Oggi a Milano si è tenuto un evento dedicato alle nuove tecnologie che stanno trasformando gli edifici e migliorando il benessere delle persone. La discussione ha riguardato l'adozione di sistemi digitali e soluzioni sostenibili, con particolare attenzione alle innovazioni promosse da un'azienda leader nel settore. Durante l'incontro sono stati presentati progetti e nuove strategie per sviluppare edifici più intelligenti e rispettosi dell'ambiente.

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Si è svolta oggi presso gli spazi IlluMi di Milano 'Da smart ad autonomi: la roadmap di Siemens per gli edifici del futuro', la conferenza stampa organizzata da Siemens per fare il punto sull'evoluzione degli smart building e il ruolo chiave delle tecnologie digitali nella trasformazione delle infrastrutture. Al centro del dibattito, la visione strategica di Siemens volta a progettare edifici sempre più autonomi, iperconnessi e pensati per le persone, dove l'efficienza energetica si fonde perfettamente con la gestione intelligente e il rispetto dell'ambiente. A testimonianza del ruolo di Siemens nell'accompagnare questa transizione, nel corso della giornata sono intervenuti clienti e partner per condividere esperienze concrete di applicazione tecnologica targata Siemens in contesti ad alta complessità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siemens verso autonomous buildings, tecnologie digitali e sostenibilità ridisegnano edifici e benessere persone

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