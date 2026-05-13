Sidera il volto green della nuova sede Conad | design avveniristico e radici nel cielo

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi chilometri da Forlì, una nuova struttura si distingue per il suo design innovativo e sostenibile. La sede di una catena di distribuzione si presenta con un'architettura moderna che si integra con l'ambiente circostante, creando un dialogo tra costruzione e territorio. La struttura si caratterizza per le sue linee avveniristiche e per l'uso di materiali che richiamano il verde, evidenziando un approccio eco-friendly.

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Nel panorama industriale alla periferia di Forlì, l'architettura smette di essere un semplice volume per diventare un organismo vivo, capace di dialogare con il territorio e di rigenerarlo. Sidera, la sede direzionale di Cia Conad, si erge come un simbolo di questa trasformazione. Firmato dallo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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