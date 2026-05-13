Recenti analisi rivelano che l’1% delle persone più ricche riceve circa 700.000 dollari in sgravi fiscali aggiuntivi grazie a perdite immobiliari che permettono di ottenere notevoli sconti. Si esaminano i meccanismi attraverso cui si generano queste detrazioni e chi sono i principali destinatari delle agevolazioni sulle plusvalenze nel contesto attuale del mercato immobiliare. La questione solleva interrogativi sul ruolo delle normative fiscali e sui benefici effettivi distribuiti tra i contribuenti.

? Punti chiave Come fanno le perdite immobiliari a generare sconti fiscali così elevati?. Chi beneficia realmente della detrazione sulle plusvalenze nel mercato attuale?. Perché il meccanismo del negative gearing favorisce solo i grandi investitori?. Cosa accadrà ai prezzi delle case se queste regole rimarranno invariate?.? In Breve Il top 10% ha incassato l'83% degli sgravi sulle plusvalenze nel biennio 2022-23.. Le norme del 1999 riducono del 50% l'imposta sulle plusvalenze dopo un anno.. Il 37% dei benefici sul negative gearing spetta ai redditi sopra i 58.216 dollari.. Il 95% dello sconto fiscale sulle plusvalenze è assorbito da chi supera la mediana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgravi fiscali: l’1% dei più ricchi incassa 700.000 dollari extra

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