Roger Federer scala la classifica dei più ricchi al mondo | ha un patrimonio di un miliardo di dollari

Roger Federer entra nella classifica di Forbes delle persone con un patrimonio superiore a un miliardo di dollari. Il tennista svizzero, noto per la sua carriera sportiva, ha raggiunto questa cifra grazie ai guadagni derivanti dai premi, dagli accordi di sponsorizzazione e dagli investimenti. La sua posizione in questa classifica riflette il successo ottenuto nel corso degli anni.

Roger Federer è stato incluso da Forbes nell'elenco delle persone con oltre un miliardo di dollari di patrimonio. Traguardo raggiunto anche grazie a investimenti e sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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