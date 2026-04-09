Assalto al Postamat prima dell' alba | incastrato dalle telecamere mentre forza la cassa continua
Nella prima mattinata, un uomo ha tentato di forzare la cassa di un ufficio postale, entrando prima dell’alba. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i suoi movimenti mentre cercava di mettere in atto il colpo. Le immagini sono state consegnate alle forze dell’ordine, che stanno analizzando i dettagli per identificare il responsabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.
È entrato all'opera quando era ancora notte ma è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza dell'ufficio postale. Un ladro, che poco prima dell'alba di oggi - giovedì 9 aprile - ha provato a scassinare lo sportello Atm di un ufficio postale di Roma nord. A fermarlo in flagranza di reato i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Cremona, assalto al bar di notte: ladro in fuga con alcolici e denaro. Incastrato dalle telecamereCremona, 7 marzo 2026 - Bottiglie di alcolici e qualche decina di euro rubati in un bar di via Mantova.
Smascherato uno degli autori dell’assalto al PostamatUn trentenne originario di Foggia è stato identificato come uno dei responsabili dell'assalto al Postamat di San Giacomo degli Schiavoni, in Molise,...
Temi più discussi: Assalto al bancomat, portati via 20 mila euro; Perugia, escalation di attacchi ai bancomat: fatto esplodere il Postamat di Ponte Valleceppi, è il quarto episodio in poche settimane; Continua l'assalto ai bancomat e postmat a Perugia: dopo Bosco, nuovo colpo in periferia; Perugia sotto assalto: notti di esplosioni, bancomat e Postamat saltano in aria uno dopo l’altro! L'ultimo a Ponte Valleceppi.
Perugia sotto assalto: notti di esplosioni, bancomat e Postamat saltano in aria uno dopo l’altro! L’ultimo a Ponte ValleceppiPaura e caos hanno segnato la notte di sabato 4 aprile a Perugia. Alle prime luci dell’alba, il Postamat di Ponte Valleceppi è esploso in un fragoroso boato, ... laprimapagina.it
Assalto al bancomat, portati via 20 mila euroMalviventi in azione nella notte a Ponte Valleceppi, periferia di Perugia. I residenti svegliati dal boato provocato dall'esplosivo ... rainews.it
Assalto nella notte ai danni della stazione di servizio Q8, situata sulla provinciale che collega Casarano e Ugento. Poco dopo le tre, due uomini con il volto nascosto da cappuccio sono piombati nell’area di rifornimento a bordo di un Iveco Daily di colore rosso. - facebook.com facebook
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