Sette su 10 sono donne poesie in regalo per gli infermieri di Parma

A Parma, su un totale di circa 2.900 infermieri impiegati nelle aziende sanitarie, il 77% sono donne. Per celebrare il loro lavoro, alcune poesie sono state consegnate come regalo agli infermieri della città. La maggioranza degli operatori sanitari in servizio è rappresentata da donne, confermando la forte presenza femminile in questa professione.

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Sono 2.908 gli infermieri in servizio nelle aziende sanitarie di Parma, una professione che continua a essere fortemente al femminile: il 77% è composto da donne, pari a 2.238 professioniste tra Ospedale Maggiore e Azienda Usl. Una presenza ancora nettamente prevalente, anche se negli ultimi anni.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Ufficio postale “in rosa” a Latina: su otto dipendenti, sette sono donne Temi più discussi: Maternità o lavoro? Vincono le dimissioni. 7 su 10 sono di donne; Sette su 10 sono donne, poesie in regalo per gli infermieri di Parma; NurSind. Infermieri stremati: 7 su 10 si sentono emotivamente esausti; Deloitte: polizze assicurative scelte da 7 italiani su 10. Questa mattina all'alba la Global Sumud Flotilla è ripartita, con il supporto di nuove imbarcazioni. La prossima destinazione è la Turchia, dove altre imbarcazioni sono pronte ad unirsi alla flotta per raggiungere Gaza. Thiago Avila e Saif Abukeshek, due membr x.com Collin Murray-Boyles nonostante la sconfitta: 17/7 su 6/10 FG reddit Personale Ssn. Quasi sette operatori su dieci sono donneLa percentuale supera infatti il 68% degli addetti. Le donne medico sono il 49,9% del totale dei camici bianchi, ma tra gli under 45 arrivano al 63,8%. Tra il personale infermieristico le donne ... quotidianosanita.it Sette donne su dieci sono vittime di abuso economicoSette donne su dieci sono vittime di abuso economico, non riescono a lasciare il proprio marito o convivente per paura di non avere un tetto sicuro. Una situazione che le costringe al silenzio. Ad ... ansa.it