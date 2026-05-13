Sette su 10 sono donne poesie in regalo per gli infermieri di Parma
A Parma, su un totale di circa 2.900 infermieri impiegati nelle aziende sanitarie, il 77% sono donne. Per celebrare il loro lavoro, alcune poesie sono state consegnate come regalo agli infermieri della città. La maggioranza degli operatori sanitari in servizio è rappresentata da donne, confermando la forte presenza femminile in questa professione.
Sono 2.908 gli infermieri in servizio nelle aziende sanitarie di Parma, una professione che continua a essere fortemente al femminile: il 77% è composto da donne, pari a 2.238 professioniste tra Ospedale Maggiore e Azienda Usl. Una presenza ancora nettamente prevalente, anche se negli ultimi anni.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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