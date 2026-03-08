Ufficio postale in rosa a Latina | su otto dipendenti sette sono donne

Da latinatoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina, l’ufficio postale si distingue per la forte presenza femminile: su otto dipendenti, sette sono donne. Poste Italiane continua a mostrare una prevalenza femminile nel suo organico anche in questa provincia, dove le donne costituiscono il 59% dei lavoratori negli 87 uffici postali, una percentuale superiore di cinque punti rispetto alla media nazionale.

E la direttrice è Valeria Tripodi: “È un valore aggiunto”. E negli uffici postali della provincia pontina il 59% del personale è rappresentato da donne Poste Italiane si conferma un’azienda al femminile anche in provincia di Latina. Con particolare riferimento agli 87 uffici postali del territorio, infatti, le donne rappresentano il 59% della forza lavoro, cinque punti percentuali sopra la media nazionale. Un bilancio che viene stilato in occasione della Giornata internazionale delle donne. Tra le sedi più piccole, fino a quattro dipendenti, sono 15 gli uffici postali con personale interamente al femminile. Tra questi, Aprilia 2 (via Goito), Borgo Montenero, Borgo San Michele, Roccagorga, S. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Poste Italiane: Frosinone, l’ufficio postale di piazza della Libertà è “il più rosa” della città: su 12 dipendenti 11 sono donneÈ quello di Frosinone Centro l’ufficio postale “più rosa” del capoluogo ciociaro.

Aggiornamenti e notizie su Ufficio postale.

Temi più discussi: POSTE ITALIANE: UFFICI POSTALI IN ROSA IN PROVINCIA DI SONDRIO; Poste Italiane: ad Arquata Scrivia ufficio postale in rosa con 6 donne; A Settimo Torinese un ufficio postale in rosa; A Crotone l'ufficio postale più 'rosa' della Calabria.

A Settimo Torinese un ufficio postale in rosa6 donne al servizio dei cittadini in ufficio postale, a conferma dell’attenzione dell’Azienda verso parità di genere e inclusione ... giornalelavoce.it

ufficio postale in rosaA Crotone l’ufficio postale più rosa della CalabriaCon 150 donne su 285 dipendenti, pari al 51 per cento, Poste Italiane si conferma azienda al femminile nella provincia di Crotone ... corrieredellacalabria.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.