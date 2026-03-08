Ufficio postale in rosa a Latina | su otto dipendenti sette sono donne

A Latina, l’ufficio postale si distingue per la forte presenza femminile: su otto dipendenti, sette sono donne. Poste Italiane continua a mostrare una prevalenza femminile nel suo organico anche in questa provincia, dove le donne costituiscono il 59% dei lavoratori negli 87 uffici postali, una percentuale superiore di cinque punti rispetto alla media nazionale.

E la direttrice è Valeria Tripodi: “È un valore aggiunto”. E negli uffici postali della provincia pontina il 59% del personale è rappresentato da donne Poste Italiane si conferma un’azienda al femminile anche in provincia di Latina. Con particolare riferimento agli 87 uffici postali del territorio, infatti, le donne rappresentano il 59% della forza lavoro, cinque punti percentuali sopra la media nazionale. Un bilancio che viene stilato in occasione della Giornata internazionale delle donne. Tra le sedi più piccole, fino a quattro dipendenti, sono 15 gli uffici postali con personale interamente al femminile. Tra questi, Aprilia 2 (via Goito), Borgo Montenero, Borgo San Michele, Roccagorga, S. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Poste Italiane: Frosinone, l’ufficio postale di piazza della Libertà è “il più rosa” della città: su 12 dipendenti 11 sono donneÈ quello di Frosinone Centro l’ufficio postale “più rosa” del capoluogo ciociaro.

