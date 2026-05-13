Serie A | Napoli scende in campo domenica orario da annunciare

Domenica prossima, il Napoli scenderà in campo nella partita di Serie A, anche se l’orario di inizio non è ancora stato comunicato. Nel frattempo, sono state annunciate novità sugli orari delle partite di Champions League previste per il 17 maggio. La data e il programma delle partite europee sono stati aggiornati e resi disponibili nelle ultime ore.

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"> Orari delle Partite di Champions: Novità per il 17 Maggio. Le attese partite di Champions League si svolgeranno domenica 17 maggio con un programma che promette emozioni e sorprese. Le cinque sfide con in palio un posto nella massima competizione europea sono tutte programmate per le 12:30, mentre l’Inter affronterà il Verona alle 15. In questo contesto, spicca la partita Atalanta-Bologna, fissata per le 18, che potrebbe beneficiare della competizione tra le squadre in corsa per piazzamenti europei. Secondo quanto riportato dalla Lega Calcio, le partite Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli si giocheranno simultaneamente alle 12:30.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A: Napoli scende in campo domenica, orario da annunciare. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli e AIL: il calcio scende in campo contro le leucemieSSC Napoli sigla una partnership con AIL Nazionale per combattere leucemie, linfomi e mieloma: il club azzurro diventa il primo in Italia a... Leggi anche: La Serie D torna in campo domenica 12 aprile Temi più discussi: Serie A. Il Napoli perde in casa con il Bologna 3-2, a rischio la qualificazione in Champions; Napoli-Bologna, le pagelle: Miranda uomo ovunque da 7,5. Politano in giornata no, 5; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 36^ giornata; Roma, passerella a Sassuolo. La Juventus ha il match point Champions, ultima chiamata salvezza per il Genoa. [ESC] Vienna ??, Eurovision 2026: megathread per la prima semifinale reddit and (@leclercbatch) / Posts / X x.com Serie A: Napoli scende in campo domenica, orario da annunciare.Le attese partite di Champions League si svolgeranno domenica 17 maggio con un programma che promette emozioni e sorprese. Le cinque sfide con in palio un posto nella massima competizione europea sono ... napolipiu.com Serie A verso il record negativo dei gol: dopo i due 0-0 della 35esima la media scende ancora a 2,41Serie A 2025/26, record negativo gol sempre più certo: dopo i 0-0 di Como-Napoli e Atalanta-Genoa la media scende a 2,41. Sotto i 900 totali è possibilità concreta. ilnapolista.it