Sempio ci ha chiesto un coltello | i colleghi di lavoro sconvolti

Gli amici e colleghi di lavoro di Andrea Sempio sono rimasti scioccati nel sapere che lui avrebbe chiesto un coltello. Da alcune settimane, Sempio non si presenta più nel negozio di telefonia mobile dove lavorava. La sua assenza ha portato a sospetti tra chi lo conosceva e ha suscitato attenzione nelle indagini in corso. La procura ha avviato verifiche sulla sua posizione e sui recenti spostamenti.

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Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, da un po' di tempo non si vedrebbe più nel negozio di telefonia mobile in cui lavora. Secondo i bene informati, come si legge su Repubblica, il 38enne, amico del fratello della vittima, avrebbe lavorato al banco del negozio di cellulari fino a pochi giorni prima della convocazione dei pm, la mattinata degli interrogatori simultanei insieme a Marco Poggi. Sulla vetrina del negozio però ci sarebbe un cartello per la ricerca di personale. "Magari sbaglio ma credo che Sempio non lo rivedremo per un bel po'. ammesso che torni", ha detto la barista del locale di fronte allo store. Mentre una sua collega ha detto che "è in ferie".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sempio "ci ha chiesto un coltello": i colleghi di lavoro sconvolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Ci ha lasciati”. Lutto nel mondo della musica italiana, il triste annuncio dei colleghiLutto nel mondo della musica, morto a soli 36 anni uno degli artisti italiani più sensibili e talentuosi della sua generazione. Morte Iannuzzi, il Nabilah non si ferma: "Ci ha chiesto lui di andare avanti"La scomparsa di Luca Iannuzzi, per una malattia scoperta quattro anni fa e contro la quale l'imprenditore ha lottato con tutte le sue forze, non... Argomenti più discussi: Il contenuto delle agende sequestrate ad Andrea Sempio: sesso, ossessioni, violenza e satanismo; Garlasco, gli appunti di Sempio: Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico | Gli audio: Chiara non doveva mettere giù il telefono; I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti; Sempio ha chiamato Chiara Poggi prima del delitto, cosa dice nell'intercettazione: Riusciamo a vederci?. #mattino5 Chiediamo a #Nuzzi cosa lo spinge a dare un alibi a Sempio? Chi gli ha chiesto di esporsi a tal punto su quel biglietto? Quali rapporti d'affari ci sono dietro? #mattino5 x.com Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit Andrea Sempio e la telefonata a Chiara Poggi poco prima dell'omicidio: «Quella st**nza mi ha messo giù»Ma possibile che l'accusa ad Andrea Sempio si basi principlamente su quel soliloquio nel quale parla di Chiara Poggi? Ebbene, la Procura non avrebbe ancora svelato tutte le carte. ilgazzettino.it