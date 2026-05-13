Scuola | Anief Ue certifica ciò che denunciamo da anni sistema supplenze abusivo

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza datata 13, ha riconosciuto ufficialmente le criticità nel sistema delle supplenze scolastiche. La decisione conferma quanto sostenuto da tempo da alcune organizzazioni sindacali, che avevano evidenziato pratiche problematiche e irregolarità nel modo in cui vengono gestite le supplenze temporanee. La sentenza si inserisce in un quadro di verifiche e interventi sulla normativa vigente in ambito scolastico.

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