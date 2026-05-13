Scuola | Anief Ue certifica ciò che denunciamo da anni sistema supplenze abusivo
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza datata 13, ha riconosciuto ufficialmente le criticità nel sistema delle supplenze scolastiche. La decisione conferma quanto sostenuto da tempo da alcune organizzazioni sindacali, che avevano evidenziato pratiche problematiche e irregolarità nel modo in cui vengono gestite le supplenze temporanee. La sentenza si inserisce in un quadro di verifiche e interventi sulla normativa vigente in ambito scolastico.
(Adnkronos) – "La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Decima Sezione, con sentenza del 13 maggio 2026 resa nella causa C-15525, ha dichiarato che la Repubblica italiana ha violato la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — allegato alla direttiva 199970CE del Consiglio del 28 giugno 1999 — per non aver previsto alcuna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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