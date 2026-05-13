Il profilo inconfondibile entrando in campo in un palasport buio, e nel sottofondo le telecronache del suo primo scudetto, quello della stella a Varese, del primo della Fortitudo, del primo della Mens Sana, delle medaglie con una Nazionale che da allora non ne ha più vinte, e che con lui ha battuto anche gli Stati Uniti (quelli veri: con Duncan e Iverson, Wade e un giovane LeBron James). È “l’uomo dei miracoli”, copyright Gianluca Basile. “Per tutti Charly”, secondo l’azzeccato titolo del docufilm sulla vita e la carriera di Carlo Recalcati, nato per celebrarne gli 80 anni compiuti nel settembre scorso e presentato nella serata di martedì nella première prima al Cineteatro Fumagalli della “sua” Cantù.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scudetti, medaglie e un uomo che lascia il segno: Recalcati, una vita da film. Ora sullo schermo

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