Scritte e simboli fascisti e nazisti infangano la città
Scritte e simboli di stampo fascista e nazista sono apparsi in diversi punti della città, secondo quanto riferito oggi da Diritti in Comune, la lista pisana. La presenza di queste iscrizioni è stata segnalata e denunciata, senza ulteriori dettagli sui luoghi specifici o su eventuali interventi in corso. La questione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale del gruppo politico.
"Scritte e simboli di stampo fascista e nazista hanno infangato diversi luoghi della città". A denunciare il caso è la lista pisana di Diritti in Comune, oggi 13 maggio. "In piazza San Silvestro - spiega - sul cippo donato dai cavatori di Carrara a memoria di Franco Serantini, sono stati.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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