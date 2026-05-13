Sciopero personale Fs | rischio cancellazioni per Trenitalia e Trenord

Venerdì prossimo, il personale delle Ferrovie dello Stato ha programmato uno sciopero che coinvolgerà Trenitalia e Trenord, con possibili ripercussioni sui collegamenti tra Veneto e Trentino. Sono previste cancellazioni su alcune tratte, mentre le corse di garanzia garantiranno servizi minimi per i pendolari nella mattinata successiva. Le zone più interessate sono specificamente quelle che collegano le principali aree di lavoro e residenza di queste regioni.

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? Punti chiave Quali tratte specifiche tra Veneto e Trentino subiranno i blocchi maggiori?. Come funzioneranno le corse di garanzia per i pendolari lunedì mattina?. Dove è possibile consultare l'elenco aggiornato dei treni garantiti?. Perché la Provincia di Trento ha lanciato un avviso extra sciopero?.? In Breve Blocco previsto dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20:59 di lunedì 18 maggio 2026.. Servizi garantiti nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 per coprire i momenti di punta.. Forte impatto previsto su collegamenti regionali in Veneto e Trentino.. Provincia di Trento avvisa possibili ritardi anche fuori dagli orari ufficiali di sciopero.. Lo sciopero del personale del gruppo Fs paralizzerà i collegamenti ferroviari tra domenica 17 maggio alle ore 21 e lunedì 18 maggio 2026 fino alle 20:59.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sciopero personale Fs: rischio cancellazioni per Trenitalia e Trenord ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Treni, Bus, Traghetti News - Sciopero 28 novembre: le modalità di adesione per treni, bus e tramvia Notizie correlate Leggi anche: Sciopero dei treni in Lombardia: dalle 21 stop a Trenord e Trenitalia, ritardi e cancellazioni Gruppo FS: nel primo trimestre in calo del 57% le aggressioni al personale di TrenitaliaSono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS). Temi più discussi: Sciopero 17/18 maggio 2026; Treni, sciopero nazionale di 24 ore; Treni, sciopero nazionale tra domenica 17 e lunedì 18 maggio; Nuovo sciopero dei treni in programma a maggio: viaggi a rischio per 24 ore. Sciopero generale del 18 maggio, trasporti e servizi a rischio: Contro guerra, salari bassi e precarietàUSB porta in piazza la protesta nazionale: treni fermi, disagi attesi anche a Torino. Al centro della mobilitazione il conflitto in Palestina e il tema del lavoro ... giornalelavoce.it Sciopero generale di lunedì 18 maggio: i servizi a rischio e quelli garantiti, dai trasporti alla sanitàL'agitazione impatta su più settori per tutta la giornata, con delle differenze di città in città. Cosa è necessario sapere per limitare i disagi ... today.it