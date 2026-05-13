Un nuovo studio evidenzia che il 40% delle donne nel settore scientifico non arriva ai livelli più alti della carriera, nonostante il merito accademico. Viene analizzato come la maternità possa influenzare il reddito delle madri e si approfondiscono le ragioni per cui le promozioni non sono garantite alle ricercatrici di talento. I dati si concentrano sulle differenze di carriera e retribuzione tra uomini e donne nel mondo della ricerca.

? Punti chiave Perché il merito accademico non garantisce promozioni alle ricercatrici?. Come influisce la nascita del primo figlio sul reddito delle madri?. Quali riforme strutturali possono sostituire l'inefficacia delle quote rosa?. Chi deve finanziare i nuovi servizi per l'infanzia e i nidi?.? In Breve Dati Anvur 2026: meno del 30% dei docenti e 25% dei rettori sono donne.. Il calo di reddito colpisce le madri dopo la nascita del primo figlio.. ORA Basilicata propone congedi parentali identici e nidi strutturali per la fascia 0-2 anni.. Riforma prevede tempo pieno scolastico con servizi di pre e post scuola.. Il 40,3% delle donne laureate in discipline tecnico-scientifiche in Italia non riesce a tradurre i propri studi in carriere di vertice, evidenziando un paradosso che emerge dai dati Anvur del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scienza, il paradosso delle donne: il 40% non raggiunge i vertici

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