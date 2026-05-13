Durante un evento ufficiale in Vietnam nel 2025, sono circolate immagini che mostrano la first lady mentre schiaffeggia il marito, il presidente. Le riprese, diffuse sui social e sui media internazionali, hanno attirato l’attenzione sulla scena, in cui sembra che la donna reagisca dopo un episodio precedente legato a un’altra donna. La vicenda ha suscitato numerose discussioni e analisi sui comportamenti della coppia durante la visita ufficiale.

Le immagini del presunto schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel Macron, avvenuto durante l’arrivo della coppia presidenziale in Vietnam nel 2025, tornarono rapidamente virali sui social e sui media internazionali. Quel gesto immortalato mentre i due stavano per scendere dall’Airbus presidenziale aveva alimentato polemiche, ironie e retroscena sulla vita privata dell’inquilino dell’Eliseo. A distanza di un anno, l’episodio è tornato improvvisamente al centro del dibattito in Francia dopo la pubblicazione di un libro firmato dal giornalista Florian Tardif. Nel volume, intitolato “Una coppia (quasi) perfetta”, l’autore sostiene che all’origine del litigio ci sarebbe stata una presunta relazione platonica tra Emmanuel Macron e l’attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Schiaffeggiato per colpa di… lei!”. Macron preso a sberle dalla moglie, c’entra un’altra donna: clamoroso

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TRUMP ATTACCA DI NUOVO MACRON: Si sta ancora riprendendo dal pugno che gli ha dato la moglie

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