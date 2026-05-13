Sarno 15enne in ospedale con una neonata morta in braccio

Una ragazza di 15 anni, di origine asiatica, è stata ricoverata in ospedale durante la notte con in braccio una neonata deceduta. La giovane si trovava nel nosocomio con la bambina, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui motivi del suo arrivo. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità, che stanno approfondendo le indagini. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sulla causa del decesso o sui prossimi sviluppi.

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La bimba era nata da poco, ma già non respirava più, quando una ragazzina di 15 anni l’ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi dell’equipe medica del Martiri di Villa Malta, per la neonata non c’era più nulla da fare. La ragazzina, che aveva chiesto disperatamente aiuto ai sanitari – così pare dalle prime ricostruzioni – dopo il parto in casa, era stata accompagnata da un uomo. Forse il padre della giovane. La ragazzina, di origine asiatica, sarebbe entrata in ospedale di notte tenendo la neonata nascosta, avvolta in una coperta. Secondo la prima valutazione dell’equipe, la bimba era nata poco prima.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sarno: neonata morta in ospedale, indagini in corso Notizie correlate Salerno, 15enne in ospedale con una neonata morta in braccioLa bimba era nata da poco, ma già non respirava più, quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in... Italia, 15enne arriva in ospedale con una neonata morta in braccioEsistono silenzi che pesano più di mille grida, ombre che si allungano tra le pieghe di una quotidianità apparentemente ordinaria fino a esplodere in... Sarno, choc in ospedale: 15enne con una neonata morta in braccioUna 15enne si è presentata al pronto soccorso di Sarno con la neonata morta: inutili i tentativi di rianimazione, indagini in corso per chiarire le circostanze della tragedia. notizie.it Salerno, 15enne corre in ospedale con la neonata morta in braccio: giallo sul parto segretoUna corsa disperata nella notte e l'ombra di una gravidanza nascosta: la Procura di Nola dispone l'autopsia per svelare il mistero ... affaritaliani.it